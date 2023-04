USA kutsus Hiinat üles vaoshoitusele seoses õppustega Taiwani ümbruses

USA välisministeerium toonitas, et Washington on valmis täitma oma julgeolekukohustusi Aasias.

«Me tunneme end kindlana, et meil on piirkonnas piisavalt ressursse ja võimekusi, et tagada rahu ja stabiilsus ning täita oma julgeolekukohustusi regioonis,» lisas kõneisik.