ÜLEVAADE ⟩ Kokkuhoiu valitsus: õpetajate palgatõus takerdub, eestikeelne kõrgharidus võib ka tasuline olla

Hiiumaa Palade põhikooli direktor Antti Leiger leidis, et hariduse osa on vastses koalitsioonileppes liiga lühike. «Üllatuslikult on see ikka väga lakooniline, kohati ka elukauge,» nentis ta. «Näiteks kodulähedane kool – seal on kirjas, et 30 õpilast. On mingi number kirja pandud, aga kas seda on kaalutud üle Eesti? Mis selle väga konkreetse numbri aluseks on? Tegelikult langetab otsuseid kohalik omavalitsus. Regionaalpoliitikat ja haridust kolitsioonileppes koos ei vaadata, kuigi peaks.»