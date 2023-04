PORTO FRANCO ⟩ Kohtunik riigiprokurörile: ei tea, kui palju seal sellist materjali on, millest kohtul abi oleks

Istungil selgitas Teder küsimustele vastates oma suhteid isa Hillar Tederiga ning seda, kuidas too puutub Porto Francosse. Hillar Teder ei kuulu praegu Porto Franco juhatusse, ei ole ettevõttes osanik ning ei kuulu ka selle nõukokku. Nõukogu liige oli ta ettevõtte algusaegadel, kuid siis loobus sellest kohast. Rauno Teder kinnitas kohtus korduvalt, et Hillar Teder ei osale ettevõtte otsuste tegemises, kuid on pojale nõuandjana abiks olnud. Samuti on Hillar Teder seotud ühe Porto Francole antud laenuga, sest hoiab laenuandjaga suhteid. Rauno Tederi sõnul on laenuandja näol tegemist Venemaalt pärit ärimehega, keda omavahelises vestluses hüütakse «kalameheks», kuna tema põhiline äri on kala- ja mereandide püük ja müük.