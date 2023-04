Viimsi vallavolikogu valib Lauri Hussari asemele uue juhi

Hussar ütles, et viimased poolteist aastat, mil ta on olnud Viimsi vallavolikogu esimees, on valla jaoks edukad ja töised. «Oleme suutnud algatada valla uue üldplaneeringu, mis korrastab kogu Viimsi kinnisvaraarendust. Sama oluliseks pean meie elukeskkonda parandavaid ja rohealasid juurde loovaid otsuseid,» loetles Hussar. Vähetähtsaks ei pea ta ka Viimsi kultuurielu arengut.