Riigi jõumeetoditest meeleheitel kohalikud soovivad Nursipalu asjus neutraalset vahendajat

«Hetkel puudub arusaam ja teadmine harjutusvälja laiendamise protsessi õigusliku aluse kohta, siis pole ka teada menetluse käik, selgus, läbipaistvus ega selle õiguskindlus,» kirjutas Rõuge vallavanem Britt Vahter 5. aprillil saadetud kirjas. «Omavalitsuse jaoks on tegemist arusaamatu olukorraga, kus meie territooriumil planeeritakse meist sõltumatult ulatusliku mõjuga tegevusi ning pole ühest teadmist, kas, millal ja kuidas omavalitsus selles protsessis osaleda saab.»

Vallavanem avaldas soovi, et selles keerulises küsimuses pöörataks erilist tähelepanu partnerlusel põhineva koostöö kasvatamisele poliitikute, riigiasutuste, kaitsejõudude, omavalitsuste, kogukondade, ekspertide ja teiste huvipoolte vahel.

«Olen murelik suundumuse pärast, kus arutelukultuur on konarlik ning erinevad huvipooled on kapseldunud omavahel võitlevatesse infomullidesse,» kirjutas vallavanem. «Sedavõrd suurte muutuste puhul peaks lahendusi otsima ühiselt, kuid omavalitsuste ja kogukondade senine kogemus Nursipalu laiendamise protsessis näitab, et riigile sobivas ulatuses infot saab ennekõike meedia vahendusel, teabenõuete ja päringute kaudu.»