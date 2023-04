VIDEO ⟩ Ratas: Eesti-Vene erisus on Keskerakonna tugevus

«Kõik siin riigis elavad inimesed on ju tegelikult meie inimesed. Me ei saa öelda, et minge minema. Tarka tasakaalu tuleb loomulikult hoida,» rääkis Ratas pärast volikogu hääletust, mis otsustas ta erakonnajuhi kindlale kohale jätta.