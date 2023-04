Samost: poliitikutel puudub arusaam, mis koalitsioonileppes üldse kokku lepiti

«Peaminister Kaja Kallas ütles, et partei ei tahtnud valimiste eel rääkida vajadusest makse tõsta, sest see oleks mõjunud partei valimistulemustele halvasti,» viitas Aaspõllu ETV saatele «Esimesene stuudio», kus kõlas peaministrilt juba mitmes versioon küsimusele, miks räägiti maksutõusudest niivõrd hilja.

Samas tõi Aaspõllu välja, et tervikuna on iseenesest mõistetav, et koalitsioon peab nüüd tegema valusad ja vastukaja pälvivad otsused - hiljem, valimiste eel, oleks neid pea võimatu teha.

Samost vaidles sellele vastu ja andis mõista, et valitsusse valitud poliitikute jutt ja kokkulepped on vastuolulised: «Neil puudub arusaam, mis seal kokkuleppes üldse kokku lepiti. Kas see on piisav arusaam, et minna mingeid asju jõudsalt läbi lükkama? Ma arvan, et isegi 60 häälega riigikogus on see väga küsitav,» rääkis Samost.

Ta tõi näiteks alampalga, kus on tema hinnangul ilmselge vastuolu: «Päev pärast koalitsioonileppe allkirjastamist ütleb koalitsiooni väikseim partner, et kui meie ebamääraselt kirjutatud lubadust ei hakata kohe täitma, ei tule ka suure koalitsioonipartneri lubadust. Selle kallal on nüüd nädal aega edasi-tagasi tammutud ja sinna kohta on see ka jäänud,» kirjeldas ta.

Aaspõllu täpsustas siinkohal, et see tammumine ilmnes siis, kui suuremad koalitsioonipartnerid olid avalikult kahtlust väljendanud, et äkki pole alampalga kokkulepe sellisel kujul siiski võimalik.