Esimesel reisil, kui 7. märtsil Ukrainasse jõudsin, olid inimeste tunded väga dramaatilised. Läksin Lvivi linnapea [Andri Sadovõi] kabinetti, inimesed tormasid ringi, oli näha korralduslik tohuvabohu. Linnapea kabinetis mängis Mozart. Küsisin, miks te niisugust muusikat kuulate. Ta ütles, et see on ainuke võimalus keset kaost ennast kuidagi rahustada. Kuu aega tagasi meenutasin talle seda ja ta ütles, et ei mäleta sellest mitte midagi.