Politsei hakkab püüdma kihutavaid juhte

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo ütles, et kevadist liikluspilti iseloomustavad kindlasti autojuhtide aina suurenevad kiirused. «Kuivad teed ja kevadine ilm muudavad juhtide ohutunnet väiksemaks ja jalga gaasipedaalil raskemaks. Seetõttu keskendumegi kevadistel liiklustalgutel just kiiruseületajatele, et tuletada meelde piirkiiruse olulisust ja tagada liiklejate turvatunne,» rääkis Loigo.

Varasemad aastad on näidanud, et enim edastavad inimesed kaardirakenduse kaudu tähelepanekuid just linnaruumist, kus lubatud piirkiirus on 30km/h või 50km/h. «See on väga murettekitav, sest seal liigub kõige enam jalakäijaid ja iga ületatud kilomeeter toob kaasa tõsisemad vigastused,» tõdes politseinik.