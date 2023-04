Zelenskõi jagas oma ootusi Ramsteini kohtumisele

«Me valmistume järgmiseks kohtumiseks Ramsteini formaadis,» sõnas Zelenskõi igaõhtuses pöördumises ukrainlastele.

Riigipea tõi välja, et on pidanud terve rea asjakohaseid ettevalmistavaid kohtumisi.

«Ja me ootame sealt kindlaid otsuseid, mis vastavad vajadustele ja väljavaadetele lahinguväljal. Üsna ambitsioonikad väljavaated, mida me läheme saavutama kogu oma jõuga. Ja me läheme neid saavutama mitte ainult iseendale, mitte ainult Ukrainale, vaid kogu meie sõjalisele koalitsioonile,» rõhutas Zelenskõi.

Riigipea toonitas, et Vene agressor peab kaotama.

«Ja see on meie ühine kohustus partneritega – võita rohkem aega rahu jaoks ehk olla praegu võimalikult aktiivne relvade ja laskemoona varustamisel, et kiirendada meie ühist võitu,» jätkas president.

Riigipea lisas, et kirjutas alla Ukraina sõdurite riiklike autasude andmise määrusele. Autasud said 127 Ukraina relvajõudude sõdurit, kellest 68 postuumselt.