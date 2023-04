Priske: Slava Ukraini võinuks kahtluse enne avalikkusesse jõudmist lahendada

«See kahtlus, mis on kahetsusväärselt ka ajakirjandusse jõudnud, oleks mõistlik olnud Slaval endal ära lahendada, ennetavalt võib-olla revisjonikontroll läbi viia ja selgusele jõuda. Aga nüüd me teeme seda suure avalikkuse surve all, mis muidugi asju lihtsamaks ei tee,» vahendab ERRi uudisteportaal «Ringvaatele» intervjuu andnud Prisket.