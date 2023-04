Riik nõuab reostuse põhjustajalt Umbusi jõe seisundi parandamist

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Allar Nisu hinnangul kinnitavad tõendid, et jõe reostamiseni viis äriühingu ja tema esindaja tegevusetus. «Majandustegevuse käigus tuleb tagada, et tegevus ei kahjustaks ümbritsevat keskkonda. Kui saaste toimub ja tagantjärele selgub, et äriühing ning selle esindaja ei olnud saaste ennetamiseks või ärahoidmiseks piisavalt tegutsenud, kuigi neil see kohustus oli, siis on tegemist kuriteoga,» ütles Nisu.