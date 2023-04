Mürgise auruga siiruviirulised seened maitsevad toidulaual imehästi

«Eesti kevadkogrits on tõesti väga hea seen, aga need vajavad väga hoolikat kupatamist,» ütles Mürk ning lisas, et kui värsked kogritsad otse pannile visata, siis võib piltlikult öeldes küll muru altpoolt vaatama hakata. «Kupatamine tähendab rohket vett ja seda tuleks teha lahtise kaanega, sest osa mürkaineid on õhus lenduvad,» rääkis Mürk.