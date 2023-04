Kalma sauna asemele tuleb spaahotell

Kalma sauna on projekteerinud Aleksandr Wladowsky ning see on muinsuskaitse all.

«Fuajee sellisel moel ikkagi jääb. Natukene tõstame ümber ja värvime seinu, kuid siin on palju juugendelemente ja dekoore. Arhitektooniliselt on see ikka äge ruum,» rääkis Pealinnale detailplaneeringu eskiisi autor Meelis Press.

Kui aga praegu suunduvad naised ühele ja mehed teisele poole ja kokku nad saunas ei saa, siis tulevases spaas viiakse mehed, naised ja lapsed kõik ühte ruumi.