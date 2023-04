Mured algavad valest algusest

Aastakümneid on Tallinna ühistranspordi võrku kritiseeritud kui nõukaaegset. Toonane liinivõrk pidi tagama ühenduse suuremate magalate ja tööstusalade vahel. Nüüdseks on tööstus kolinud linna äärealadele või naabervaldadesse. Ja kuigi liinivõrgus on tehtud teatud muudatusi, on selle olemus jäänud samaks või muudetud kasutajale veel ebamugavamaks. Selle asemel, et luua kogu linna kattev, läbivate liinide ja maksimaalselt ümberistumisi võimaldavate sõlmedega ühistranspordivõrgustik, iseloomustab praegust liinivõrku autonoomsete, tsentris lõppevate bussiliinide süsteem. Mistõttu on ka selle võimekus madal ja kasutamine ebamugav.