Zelenskõi avaldas kindlust pealetungi õnnestumise suhtes

Riigipea rõhutas, et ukrainlased on otsustanud oma maad tagastada.

«Meie armee valmistub pealetungiks ja me teeme kõik endast oleneva, et seda tugevamaks muuta,» rääkis Zelenskõi.

«Tõde on see, et Venemaa ei peatu Ukrainas ja see on kõigile selge,» ütles Zelenskõi ja lisas, et Vene president Vladimir Putin võitleb Ukrainas oma elu eest.