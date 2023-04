FOTOD ⟩ Kaja Kallas alustas uue valitsuse peaministrina esimest välisvisiiti Ukrainasse

Kallas ütles esmaspäeva pärastlõunal koos Zelenskõiga antud pressikonverentsil, et püsiva rahu saavutamiseks Euroopas tuleb kaotada hallid alad Euroopa julgeolekus, kuna just sellistel aladel saavad alguse uued sõjad. Ta märkis, et Euroopa Liidu ja NATO laienemine on toonud nendele aladele stabiilsuse.

«Seega, meil on Euroopas rahu tagamiseks vaja Euroopa Liitu ja NATOsse kuuluvat Ukrainat,» lausus Kallas. Ta märkis, et vajalike nõuete sajaprotsendiline täitmine on raske ja pingutust nõudev protsess. «Ma loodan, et Ukraina saab alustada liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga veel sellel aastal,» ütles Kallas.

Kui üldjuhul on Eesti peaminister pärast uue valitsuse ametisse astumist käinud esimesel välisvisiidil Soomes ja Lätis, et rõhutada naabritevahelisi tihedaid sidemeid, siis seekord tegi Kallas oma uue valitsuse esimese välisvisiidi Ukrainasse.

«See on minu esimene välisvisiit uue valitsuse peaministrina. Minu visiidi eesmärk on näidata meie valitsuse ja inimeste usku ja toetust Ukraina inimestesse. Valijad andsid viimastel valimistel mandaadi Ukraina toetamise jätkamiseks,» ütles Kallas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tänas Kaja Kallast Eesti toetuse ja abi eest Ukrainale. Ta kinnitas, et Ukraina ei unusta toetust ja abi, mida Eesti on Ukrainale raskel ajal andnud. Ukraina president märkis, et arvestades rahvaarvu ja antud abi hulka, on Eesti Ukraina kõige suurem abistaja.