Eelmine valitsus jättis piirivalvurite kodude saatuse õhku rippuma

Neeme tänaval on Nõukogude Liidu piirivalvelt üle võetud ametikorterites aastakümneid elanud Peeter Klausen ja Ago Aalde, kellele riik lubas, et nad saavad oma elamispinnad erastada. Postimees on varem kirjutanud sellest, kuidas kusagil bürokraatlikes keerdkäikudes läks see lubadus kaduma ja siseministeerium andis nende elamud Riigi Kinnisvara ASile (RKAS) üle juba ilma selle klauslita.