Narva linnapea Katri Raik rääkis Postimehele, et kõik möödus rahumeelselt, sest tänavasiltide vahetamine oli elanikele ammu teada. «Kui me nimede muutmist läbi viisime, kirjutasime kõikidele korteriühistutele. Nad olid sellest vahetamisest teadlikud,» ütles Raik. Raik lisas, et kogu aktsioon oli linna kulul. «See oli üks komm, mida me pakkusime, et neile ei teki sellest rahalist kahju,» rääkis ta. Narvas vahetati välja 52 tänavasilti ja ka 60 liiklusmärki. Kokku läks see linnale maksma 5500 eurot.