Heategevusliku Sinilille oksjoniga koguti Eesti veteranide toetuseks üle 10 000 euro

«Maal on valminud selles varakevades, kui maa on laiguti veel lume all, aga õhus on tunda kevadet, nagu ta vaataks metsa tagant ja tooks kevadtuuli, et taas metsad rohetama anna. Annetan maali täies ulatuses sinilillekampaania heaks, et toetada neid, kes on meie rahu ja elu nimel riskinud ja kannatanud sõjamehed. Anname au neile! Ja peagi kattuvad ka meie metsaalused nende väikeste siniste lilledega, mida me praegu rinnas kanname, et meenutada meie kangelasi,» ütles Epp Maria Kokamägi.