GALERII ⟩ Slackliner ja baleriinid: Kadrioru pargi oranžerii ehitusel peeti sarikapidu

Pärja mahavõtmise juhatas sisse slackliner Jaan Roose ning tantsijate esinemine. Etteaste lõpus ulatasid baleriinid kõikvõimalikele ülemustele hekikäärid, mille abil nood pärja maha võtsid.

Kadrioru pargis valmib järgmiseks aastaks ajaloolisest oranžeriist inspireeritud tänapäevane majandushoone, millest osa avatakse ka külastajatele.

Sveti sõnul võimaldab uus multifunktsionaalne hoone senisest süsteemsemalt tutvustada Kadrioru pargi väärtusi. «Tegu on Eestis esimese pargikunsti eksponeerimise ja erialase teabe levitamise keskusega, millel on pakkuda huvitavat teavet nii pargi külastajatele kui ka valdkonna spetsialistidele. Muuhulgas kolitakse sinna raamatukogu, kuhu on koondunud Eesti ja Euroopa lossiparkide teemaline kirjandus,» rääkis Svet.

Oranžeriiks nimetati 17.-18. sajandil lossipargis asuvat kasvuhoonet, mis pidi täitma tsaariperekonna vajadust eksootiliste viljade ja lilleilu järele ka talvel. Praeguses mõistes on Kadrioru pargis kerkimas aednike maja ehk majandushoone. Vormilt meenutab see ajaloolist oranžeriid, mille vundamendi varemed on tänaseni maa sees säilinud. Maja ühes plokis saavad olema Kadrioru pargi aednike töö- ja olmetoad, kontori- ja koolitusruumid ning remonditöökoda. Teise plokki, mis on tulevikus avatud ka külastajatele, tuleb talveaed ja külmaks perioodiks sisse toodud ilutaimede hoiuruum. Plaanis on avada veel suurte eksootiliste liblikate ja ritsikate püsiekspositsioon – lähim sarnane asub praegu Riias. Põnevust lisab hoonele ühekorruselise osa käidav katus, kust saab näha aednike toimetusi kasvuhoones.

Nimetust Kadrioru Park kannab ka parki haldav linnaasutus, mis kannab hoolt veel mitmete parkide, kalmistute ja haljasalade eest linnas ning korraldab Kadrioru valgusfestivali ja teisi üritusi. Aednike majja tulevad tänapäevased tööruumid Kadrioru Pargi meeskonnale ning maa-alusele korrusele ehitatakse pargialade teenindamiseks vajalikud hoidlad.