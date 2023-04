Raasiku vallavanem Raul Siem: kogu vald on šokis

Ta lisas, et Raasiku vald on kogu aeg olnud väga turvaline elukeskkond. «Seetõttu selline sündmus oligi äärmiselt ootamatu. Need asjaolud, miks selline sündmus aset leidis, tuvastab politsei oma menetluse käigus. Aga vald tervikuna on muidugi selle sündmuse tõttu päris šokis. See oli ootamatu kõigi jaoks,» rääkis ta.