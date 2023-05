Laupäeval on Pääsküla rabas talgud

Kõiki talgulisi oodatakse kell 10 Ilmarise rulapargis. Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul moodustavad Pääsküla raba ja seda ümbritsevad metsad Tallinna ühe suurema tervikliku roheala. «Pääsküla raba on meie peidetud aare, mis ootab end avastama, kuid mida tuleb ka hoida. Koos Rohelise pealinnaga kutsume kõiki registreeruma ning osalema «Teeme ära!» koristus- ja korrastustalgutele. See on suurepärane võimalus anda ka ise loodusele midagi tagasi,» ütles linnaosavanem.