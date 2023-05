Tallinna päeval sõidab liinil Linnamuuseumi ajalootramm

Trammis giidi selgituste kuulamiseks jagatakse sõitjatele kõrvaklapid. Seepärast on reisijate arv ka piiratud - igal sõidul saab osaleda kokku 50 inimest. Giidituuril osalemiseks on vajalik eelregistreeritud tasuta pilet, mille saab broneerida muuseumi kodulehel. Kuna reisijate arv on piiratud, siis palub muuseum pileti broneerinuil plaanide muutudes pilet kindlasti tagastada, et anda nii võimalus teistele soovijatele.