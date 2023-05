Riigikogu ei jõudnud üheksatunnisel istungil töönädala päevakorra kinnitamiseni

Istungi mitu tundi kestnud rakendamise järel pöördus Tanel Kiik istungi juhataja poole, milles ta selgitas tekkinud olukorda: «Tulenevalt asjaolust, et kogu parlamendisaal on tõenäoliselt aru saanud, et tänane istung kestab kaua ja Riigikogu opositsioon annab endast parima, et pidurduda peretoetuste kärbet, tehes seda muu hulgas läbi arupärimiste, eelnõude ja muude võimalike materjalide üleandmise, siis kas sellest tulenevalt ei oleks mõistlik leppida kokku, et Vabariigi Valitsuse esindaja tuleb tagasi mõnel teisel päeval, kui parasjagu Riigikogus ei toimu obstruktsiooni? Saab vahepeal Riigikogu oma tööd rahulikult jätkata ning meil ei ole vaja neid protseduurilisi küsimusi veel kümnete kaupa siin arutada.»