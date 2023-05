Tanel Kiik: opositsioon jätkab peretoetuste kärpimise takistamist

«Esmaspäevane istung ja riigikogu vanematekogu arutelu tõestasid, et koalitsioon ei ole valmis mingiteks järeleandmisteks oma poliitika läbisurumisel. Mitme samaaegse kriisi ajal laste ja perede kindlustunde vähendamine on aga vastuvõetamatu,» märkis Kiik. «Keerulistel aegadel vajame usaldusväärset ja läbimõeldud rahvastikupoliitikat, mistõttu tuleks valitsusel täielikult loobuda peretoetuste kärpimise plaanist.»

Tanel Kiige sõnul seisab opositsioon ühiselt vastu ka kavandatavatele maksutõusudele, mis on seotud üheks kobareelnõuks ehk välistatud on sisuline arutelu. «Me ei ole nõus sellega, et maksutõusud vähendavad eelkõige eakate, madalapalgaliste ja keskmise sissetulekuga inimeste toimetulekut ning jätavad rohkem raha kätte jõukamatele. Samuti halvendavad maksutõusud Eesti ettevõtete konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul,» kritiseeris Kiik.