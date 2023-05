Islamidžihaadi teatel hukkus Iisraeli rünnakus nende juhtivliige

Gaza sektoris viibiv AFP ajakirjanik nägi kümnete rakettide väljatulistamist. Palestiina mässulised ise teatasid, et on saatnud teele sadu rakette.

Hamasi kõneisik Abdul Latif Al-Qanou ütles kolmapäeval, et raketirünnakud on osa protsessist, millega antakse vastus Iisraeli toime pandud massimõrvale.

Iisraeli-Palestiina konflikt on nõudnud sel aastal vähemalt 130 palestiinlase elu. Surma on saanud ka 19 iisraellast, üks ukrainlane ja itaallane, selgus AFP andmetest, milles võetakse arvesse mõlema poole ametlike allikate esitatut. Palestiinlastest ohvrite hulgas on nii islamivõitlejaid ja ka tsiviilisikuid. Iisraeli poole peal on hukkunute seas arvestatud ka kolme Iisraeli araablast.