Keskerakond tegi ettepaneku obstruktsioon lõpetada

«Keskerakonna ettepanek on tõsta esimese ja teise lapse toetus 100 euro tasemele, nagu see on kolmanda ja iga järgneva lapse kohta. Samuti peame ainuõigeks indekseerida ka lapsetoetused sarnaselt lasterikka pere toetusele,» ütles Kiik.

Kiik loodab, et täna kell 13.15 kogunev riigikogu vanematekogu arutab seda ettepanekut, et otsida poliitilist kompromissi parlamendi töö taastamiseks.

«Keskerakonna fraktsiooni esitatud lapsetoetuste võrdsustamise seaduseelnõu aitab suurendada perede majanduslikku kindlustunnet ning on heaks lähtekohaks poliitilise kokkuleppe leidmisel koalitsiooni- ja opositsioonierakondade vahel,» selgitas ta.

Keskerakonna aseesimehe sõnul on hüppeline inflatsioon ja toiduainete hinnatõus mõjutanud paljude perede majanduslikku toimetulekut ning eriti valusalt on see tabanud väiksema sissetulekuga peresid – riigi kohustus on peredele appi tulla ja toetada nende toimetulekut.

«Eelnõu eesmärk on lastega perede toimetuleku suurendamine nende tõhusama toetamise kaudu. Lapsetoetuse suuruse tõstmine pere esimese ja teise lapse kohta 100 euroni aitab vähendada vaesuses elavate laste arvu,» lausus Kiik.

Mida paneb ette Keskerakond?

Selleks, et lapsetoetus oleks jätkuvalt proportsionaalne elatustaseme tõusuga ning toetuse suurust ei peaks igal aastal eraldi otsusega muutma, indekseeritakse toetus eelnõu kohaselt iga kalendriaasta 1. mail indeksiga. Indeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.