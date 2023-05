Zelenskõi kehtestas uued sanktsioonid Venemaaga seotud ettevõtetele

Ukraina presidendi sõnul on reedel vastu võetud järjekordsed meetmete sihtmärgiks Ukrainas asuvad Venemaa ettevõtete varad ja nendega seotud Ukraina majandusüksuste varad.

Zelenskõi täpsustas, et uued sanktsioonid on kehtestatud ka Medvedtšukiga seotud ettevõtetele ja teistele musta nimekirja sattunud isikutele ehk Ukrainas märkimisväärseid varasid omavate venemeelsete ettevõtete asutajatele, juhtidele ja kasusaajatele.

Riigipea kodulehel avaldatud vastavas määruses on kirjas, et kolme-, viie- ja kümneaastased piirangud kehtestati 37 Ukraina, Venemaa, Küprose, Läti, Saksamaa, Prantsusmaa, Malta, Araabia Ühendemiraatide ja Suurbritannia kodaniku suhtes. Enamikul neist on Venemaa topeltkodakondsus.