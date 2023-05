Opositsioon esitas oma nõudmised. Keldo: demokraatiale ei ole kohane, et sisust räägitakse nelja seina vahel

Riigikogus toimuva obstruktsiooni autor Urmas Reinsalu (Isamaa) kirjutas sotsiaalmeediasse, et eilsed koalitsiooni ja opositsiooni läbirääkimised kestsid viis tundi. Opositsioon esitas oma nõudmised, kuid koalitsioon ei ole nõus, et kuskil tagatoas tehtaks sisulisi muudatusi. See peaks nende arvates käima riigikogu suures saalis.