FOTOD ⟩ Tallinna päev algas Lühikese jala värava avamisega peaministrile

Kõlvart tänas peaministrit Tallinna päeva traditsioonide hoidmise ja austamise eest, sest teadaolevalt traditsioonid tagavad stabiilsuse, hoiavad väärtusi ja soodustavad arengut. «Vaatama sellele, et Tallinnas käib praegu aktiivne tee-ehitus ja mõnedele võib see ehk tunduda kui korraldatud obstruktsioon tervele linnale, siis saan kinnitada, et asjad liiguvad õiges suunas ning peagi saame kvaliteetse linnaruumi ja rohkem rattateid,» sõnas Kõlvart. «Ehkki all-linna ja Toompea vahel seisab usaldamatuse müür, siis las see jäädagi traditsiooniks ja kõik teised usaldamatuse müürid langegu.»

Kallase sõnul on küll Lühikese jala värav kõigil teistel päeval avatud, kuid Tallinna päeval selle sümboolne avamine on äärmiselt oluline ning seda traditsiooni tuleb hoida. «Tänavu teeme seda küll päev varem, kuid mul on hea meel tervitada kõiki Tallinna päeva puhul,» ütles Kallas. «Rattateede ja tänavate ehitamist tunnevad kõik nii all- kui ka ülal linnas, kuid loodan, et meie kõigi ühiseks eesmärgiks on, et nii Tallinnas kui ka kogu riigis oleks elu parem.»