Bideni administratsioon hoiatas taas maksejõuetuse eest

USA poliitikakujundajad, pankurid ja Valge Maja on nädalaid hoiatanud, et Ühendriigid on maksejõuetuse äärel. Olukord võib viia riigi sattumiseni tundmatule territooriumile, millel võivad olla drastilised tagajärjed, mille seas ähvardav majanduslangus ja tõenäolised ülemaailmsed finantsraskused.