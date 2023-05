Pevkur arutas harjutusvälja laiendust vallajuhtidega

«Arutasime hetkeseisu, võimalikke kompensatsioonimeetmete põhimõtteid ja järgnevaid tegevusi. Leppisime kokku, et teeme uue kohtumise vahetult pärast seda, kui valitsus on kujundanud seisukoha kompensatsioonimeetmete põhimõtete kohta. Eesmärk on veelgi tihendada suhtlust ja leida tasakaal Nursipalu arenduse ning kaasnevate mõjude leevendamiseks,» ütles Pevkur.

Seni olemasoleva meetme puhul on makseid tehtud viimase kolme aasta vältel ning hüvitist on kasutatud näiteks kohalike teede rekonstrueerimiseks, küttesüsteemide parandamiseks, mänguväljakute loomiseks. «Kohalikud omavalitsused hakkavad saama senisest suuremat talumistasu. Lisaks on väljatöötamisel loomistasu Rõuge, Antsla ja Võru vallale ning Võru linnale,» lausus Pevkur. «Samuti saab kompensatsioon laiendusalasse jäävatele koduomanikele olema väärikas. Lisaks soovime luua spetsiaalse müra leevendamise meetme, millega mõjualasse jäävatel inimestel on võimalik näiteks oma aknad ära vahetada.»