Põhiseaduskomisjon lükkas Eestis kinnisvara omavate Venemaa kodanike soovi tagasi

Postimees kirjutas märtsis, et eelmisel aastal jooksid Venemaa Föderatsiooni kodanikud piiri tagant Eesti kinnisvarale tormi. Ostud kasvasid ligi 40 protsenti ning enim nõuti odavaid kortereid Ida-Virumaal, eeskätt Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel. Ostetud korteritega tutvudes avaneb aga aastaid toiminud kummaline muster.

LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu sõnul on Ida-Virumaal Vene kodanike korteriostudest näha, et neid ei soetata äri ega elamise eesmärgil. Saksingu sõnul tekkis praegune ostu-müügimuster pärast Krimmi okupeerimist ja praeguseks on sel viisil Ida-Virumaale soetatud juba üle 3000 korteri.

Siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar tunnistas, et Venemaa Föderatsiooni kodanike tõusvas joones minevad kinnisvaraostud tekitavad muret, kuid ühest vastust, miks see nii on, tal pole.