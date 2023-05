Urmas Reinsalu kandideerib Isamaa esimeheks

«Kõnelesin erakonnakaaslastega ning otsustasin kandideerida Isamaa erakonna esimeheks. Isamaa poliitika platvorm on ja jääb olema väärtuspoliitika,» sõnas Reinsalu.

Ühtlasi tänas ta Helir-Valdor Seedrit visa töö eest ja tõi esile, et Isamaa on Seedri vedamisel saavutanud palju olulisi muutusi. «Nüüd seisab ees uus peatükk Isamaa loos,» lisas Reinsalu.

Isamaa esimeheks kandideerib samuti riigikogu liige Tõnis Lukas. «Mul on hea meel, et kandideerime koos Tõnis Lukasega. See võimaldab sisulist arutelu erakonna tuleviku üle,» ütles Reinsalu.