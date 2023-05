Komisjon palub valitsusel Slava Ukraini lokulööja Eestisse aidata

Erikomisjoni esimehe Mart Helme (EKRE) sõnul ootab komisjon selgust ja vastuseid küsimustele MTÜ Slava Ukraini ja tema Ukraina partnerite ning nende juhtide asjus läbiviidavate kriminaalmenetluste kohta.

«Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon peab oluliseks Oleksandr Tšernovi kaitsmist, kui seda peaks vaja olema. Samuti tema ärakuulamist käimasolevates kriminaalmenetlustes võimalike kahtluste igakülgseks uurimiseks,» märkis ta.

Komisjoni aseesimees Eerik-Niiles Kross (RE) tõi esile, et nii MTÜ Slava Ukraini kui ka selle Ukraina partneri All For Victory heaks annetatud vahendite võimalikest väärkasutamistest teavitanud Tšernov viibib koduarestis.

«Komisjon peab oluliseks, et Eesti õiguskaitseorganid saaksid Tšernovi küsitleda survevabas keskkonnas, vahetult ja ajaliste piiranguteta. Avalikult kättesaadavatele andmetele tuginedes jõudsime seisukohale, et parim viis selleks on Tšernovi küsitlemine Eestis,» sõnas Kross.

Esmaspäeval toimuval istungil kohtub komisjon MTÜ Slava Ukraini-ga seotud kriminaalmenetlust juhtiva riigiprokuröriga.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon teostab parlamentaarset järelevalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle.