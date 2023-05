Meelis Oidsalu tegi MTÜ Slava Ukraini kohta kuriteoteate.

Oidsalu ütles Vikerraadio saates «Uudis +», et Eesti 200-le selle skandaali ajal kommunikatsiooninõu andnud isikud väärivad tunnustuseks mädamuna.

«Eelmisel aastal sai annetatud paar eurot peale tuhande selle hea ürituse tarbeks. Ma esitasin eelmisel nädalal pärast seda, kui riigiprokuratuur tegi teatavaks, et nad alustasid kriminaalasja, ka kuriteoteatise MTÜ Slava Ukraini suhtes,» ütles Oidsalu.

Ta märkis, et kuna nii Slava Ukraini kui ka Eesti 200 juhtpoliitikud ei suutnud adekvaatseid selgitusi anda ja pidevalt lisandus erinevaid kahtlusi, otsustas ta teha kuriteoteate, et saada teada, kuhu tema annetatud 1005 eurot tänaseks liikunud on ja kas seda summat oleks võimalik kuidagi tõeliste abivajajateni toimetada.