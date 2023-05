Enam kui pooled ootavad Kallaselt väljaütlemiste pärast vabandust

Selle küsimuse puhul arvas 55 protsenti vastajatest, et peaminister peaks sõnavõtu pärast vabandust paluma ning 33 protsenti leidis, et ei peaks.

Koalitsiooni ja opositsiooni vastasseisu kohta küsiti veel, kas vastaja arvates oli opositsiooni korraldatud obstruktsioon ehk parlamendi töö takistamine riigikogus põhjendatud. 46 protsenti pooldas seda ja 40 protsenti mitte.

«Parlamendi töö takistamine ehk obstruktsioon on kahe teraga mõõk, mis võib lõigata nii ühele kui ka teisele poole. See on strateegia oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks parlamendi töökorralduse reegleid loominguliselt tõlgendades siis, kui tavapärased parlamenditöö protseduurid neid saavutada ei võimalda,» kommenteeris Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder.

Kas obstruktsioon on põhjendatud?

Mölder lisas, et obstruktsioon on võimalus poliitilises protsessis korraks nii-öelda hädapidurit tõmmata ning avalikkuse tähelepanu teatud probleemidele juhtida. «Praegune opositsioon valis obstruktsiooniks mingis mõttes sobiva hetke, sest üldine rahulolematus koalitsiooni mõne kokkuleppe ning nende elluviimise viisiga oli suur. Opositsiooni ja koalitsiooni jooned jooksevad läbi ka valijate arvamuses selle kohta, kas obstruktsioon oli põhjendatud või mitte,» selgitas Mölder.

Üldine arvamus obstruktsiooni põhjendatuse kohta on laias laastus pooleks, samas on opositsioonierakondade toetajate hulgas toetus oluliselt suurem kui valitsuserakondade toetajate hulgas. Umbes 18 protsenti Eesti 200 toetajatest, 28 protsenti sotside toetajatest ning kaheksa protsenti Reformierakonna toetajatest leiavad, et see oli põhjendatud.