INTERVJUU ⟩ Kristina Kallas: opositsioon on pettunud valimistulemustes ja üritab kehtestada vähemuse võimu

Eesti 200 rääkis enne valimisi, et pooldab konstruktiivset poliitilist kultuuri. Nüüd peab Eesti 200 juht ja riigikogu esimees Lauri Hussar riigikogus opositsiooni protseduurilistest küsimustest ja teistest blokeerivatest tegevustest üle sõitma – väljastpoolt vaadates tundub see päris jõuline. Kas ei teki vastuolu sõnade ja tegude vahel?

Olukord riigikogus on ju täiesti erakordne, see ei ole obstruktsioon senises tähenduses. Seni on obstruktsiooni tehtud mingi konkreetse seaduseelnõu pidurdamiseks, aga nüüd toimuv pidurdab kogu riigikogu ja osaliselt ka valitsuse tööd. Sisuliselt on riigikogu ja valitsus võetud pantvangi mingi tehnilise nipiga.