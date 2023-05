Riigikohus otsustas neljapäeval, et Laakkonen on süüdi kerges riigipiirikuriteos ning karistas teda viie päevapalga suuruse trahviga. Riskikapitalist Laakkoneni keskmine kuusissetulek on 700 000 eurot ning kohus arvestas tema päevasissetulekuks 11 662 eurot.