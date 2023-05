Borrell nimetas Uganda homovastast seadust taunitavaks

Biden kutsus üles tunnistama viivitamatult kehtetuks uued meetmed, mis muu hulgas sätestavad, et homoseksuaalsuse aktidega tegelemine Ugandas on kuritegu, mille eest karistatakse eluaegse vangistusega.

«Uganda homoseksuaalsusevastase seaduse kehtestamine on universaalsete inimõiguste traagiline rikkumine. Keegi ei peaks elama pidevas hirmus oma elu pärast või vägivalla ja diskrimineerimise all. See on vale,» ütles Biden avalduses.