Skandaalsel kunstnikul keelati Narvas Vene agressiooni ohvreid mälestamast

Millised on politseijärelevalve piirid Eestis ja kui levinud niisugused juhtumid on, palus Rus.Postimees selgitada tuntud juristil Jevgeni Krištafovitšil, kes on ühtlasi Kaštani kaitsja.

Narva politsei strateegia on vastuvõetamatu ja vastuolus Eesti seadustega

Jevgeni Krištafovitš, jurist, Reformierakonna liige

Vladimir Kaštan peeti kinni 27. mai õhtul, et takistada teda Ukrainale solidaarsust väljendavat aktsiooni läbi viimast, kuna see võinuks politsei hinnangul tuua kaasa narvalaste agressiivse käitumise ning seeläbi ohustada kunstniku elu ja tervist.

Ühest küljest me loomulikult teame, et Narvas on üksikuid Georgi lintidega kodanikke, kes võivad Ukraina lipuga aktiviste trepist alla lükata – ja politsei on kohustatud selliseid kuritegusid ära hoidma. Kuid teisest küljest on ilmselge, et politsei arsenalis on palju muid vahendeid inimeste kaitsmiseks selliste agressiivsete tüüpide eest ning pole ainsatki mõistlikku põhjust takistada kodanikke rahumeelset poliitilist seisukohta väljendamast.

Pealegi ei saa neid mitu ööpäeva kinni pidada, väidetavalt eesmärgiga «kaitsta neid rünnaku eest». Kahtlustan, et Narva politsei eesmärk oli lihtsalt hirmutada kunstnikku loobuma igasugusest aktsiooni korraldamise soovist, kasutades varjatud karistusmeetodina politseile tüli tekitamise eest süstemaatilisi kinnipidamisi. Selline strateegia on üheselt vastuvõetamatu ja vastuolus nii Eesti seaduste kui ka rahvusvaheliste reeglitega, mistõttu antakse politsei tegevusele õiguslik hinnang kohtumenetluse käigus.

Ja lõpuks, mis puudutab kooskõlastamata avalikku üritust. Kavandatud performance ei olnud avalik koosolek, mis vähemalt formaalselt ette teatamist vajaks. Kodanikud võivad iseseisvalt ja ilma kooskõlastamata igal ajal kriitidega asfaldile joonistada. Samuti väljendada oma poliitilist seisukohta muul viisil, näiteks üksikpiketis seistes.