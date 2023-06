Tallinn on lasteaiadirektoriga seotud kriminaalmenetluses teadmatuses

Kolmapäeval kirjutas Postimees, et lapsevanematel on aastate jooksul tekkinud kahtlused, et Lasnamäe kahte lastaeada juhtiv direktor on tegutsenud omakasu eesmärgil. Prokuratuur kinnitas, et avalduse põhjal on algatatud kriminaalmenetlus, kuid kuna tõendite kogumine on algusjärgus, ei saa nad muud lisada.