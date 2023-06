Pinged Eesti200s - kas Tamm juuritakse ka KIKist välja?

«Neljapäeva õhtul hakkasid asjad sinnapoole liikuma,» kirjeldas Izmailova, kes saab keskkonnakomisjoni juhiks, kui Eesti200 riigikogu fraktsioon esmaspäeval vastava otsuse kinnitab. «Riigikokku mineku uudis on ka väga värske (21.05. - ÜH), see kõik on olnud väga kiire muutus minu jaoks.»

Kes ettepaneku tegi? «See oli ikkagi meil erakonnas... juhatuses, fraktsioonis arutasime seda,» vastas Izmailova. «Me ei olnud ühes ruumis, aga see arusaam oli selge.»

«Kliimaseaduse valguses on tarvis, et keskkonnakomisjoni esimees saaks täielikult pühenduda seadusloomele ja huvigruppide kaasamisele, kus on esindatud nii puidutööstusvaldkond kui ka vabatahtlik keskkonnakaitse,» põhjendas reedehommikuses pressiteates Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Marek Reinaas.

Tema hinnangul on Züleyxa Izmailova uue põlvkonna poliitik, kes sobib igati tagama, et saavutataks koalitsioonileppes sõnastatud eesmärgid, nagu rohepöörde elluviimine ning ringmajanduse ja rohemajanduseedendamine.