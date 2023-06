Keskerakond soovib abieluvõrdsuse eelnõust välja võtta

«Oleme vastu sättele, millega soovitakse piirata bioloogilise isaduse omaksvõttu või kohtulikku tuvastamist, kui lapse põlvnemine kahest samasoolisest vanemast on juba kindlaks tehtud. Põhiseadus sätestab, et igaühel on õigus pöörduda oma õiguste rikkumise korral kohtusse. Olukord, kus seadus hakkab piirama juurdepääsu õigusemõistmisele niivõrd põhimõttelises küsimuses, on õigusriigis lubamatu,» märkis ta.