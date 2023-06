«Suurepärane juht!» Lapsevanemad kirjutasid Pae lasteaia direktorit toetava pöördumise

Aastate jooksul on väidetavalt pea 50 000 euro väärtuses lasteaia köögitehnikat sealt maha kantud, tehnikaostudel on väidetavalt eelistatud lähedase firmat ning muu hulgas olevat lasteaias varem tööd saanud direktori ema, õde ja tütar, loetles Postimees varem. Kirjavahetuste ja kahe lasteaiaga seotud allika jutu järgi heidetakse kahte lasteaeda juhtivale Djominale ette möödapanekuid, mida on laidetud ka linna tasandilt.

Ehkki Djomina on kommentaarivõimalusest seni loobunud, saatsid lapsevanemad teisipäeval Rus.Postimehele venekeelse pöördumise, nimetades direktorit suurepäraseks juhiks.

«Juulia Djomina on meie hinnangul suurepärane Pae lasteaia juht. Ta teeb oma tööd kvaliteetselt ja vastutustundlikult. Pae lasteaia õpetajaskond on hästi haritud, korraldatud ja motiveeritud,» seisis avalikus kirjas, milles märgiti, et lapsevanemad ei näe märke ka kaadrivoolavusest ega massilisest koondamisest.

Allakirjutanute hinnangul on Pae lasteaias toidu kvaliteet, lastevarustus, hoone tehniline seisukord väga heal tasemel: «Me ei näe pettuse ega varguse märke ega saa seda ka kinnitada.»

Üle paarikümne lapse ema-isa kirjeldusel on lastega korraldatud kõrgel tasemel pedagoogiline töö, sh eesti keele õpe, pidustused ja ekskursioonid. «Meie lapsed lähevad lasteaeda hea meelega ja oleme kindlad nende arengus selle õppeasutuse seinte vahel,» öeldakse pöördumises.

Prokuratuur algatas menetluse avalduse põhjal