Häirekeskus eksis: koolipoisid leidsid tänavalt teadvuseta mehe, kiirabi ei tulnud kohale

Mõni hetk pärast koolilapsi sündmuskohale jõudnud naine rääkis Postimehele, et mees lebas liikumatult otsese päikese käes, näoga vastu muru ning teda ei olnud võimalik äratada. «Ta ei reageerinud isegi sellele, kui noored ta selili ja seejärel külili keerasid,» rääkis naine. «Märkasin olukorda noortega samal ajal ja pöördusin esimesena häirekeskuse poole kell 13:02 – kirjeldasin olukorda. Lisasin, et mees hingab ning tal on alkoholipudel. Sain kinnitust, et info antakse edasi ja jäin koos koolinoortega abi ootama.»