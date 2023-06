FOTOD ⟩ Isamaa valis võimsa häälteenamusega uueks juhiks Urmas Reinsalu

Erakond hoiatas juba suurkogu eel, et kolme kandidaadi vahel valides võib tekkida vajadus kordushääletuseks. Seda juhul, kui Lukase, Reinsalu ja Danilson-Järgi häälte seis jäänuks liiga tasavägiseks. Pärastlõunaks oli selge, et kordushääletust ei tule ja isamaalastel üle Eesti on siiski kindel favoriit.