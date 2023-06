Valimiskampaanias loata fotot kasutanud Keskerakond vabandas

Postimees kirjutas veebruaris , et fotograaf Tarmo Haud avastas Tartust kaheksa Keskerakonna plakatit, mille Tartu kesklinna kujutav taustapilt on tema tehtud ja esitas parteile kahjunõude. Haud nõudis oma pildi eest üle 5000 euro.

Esmaspäeval teatas Keskerakond, et saavutasid fotograafiga kompromissi. «Eesti Keskerakond ja Kirill Avdejev vabandavad fotograaf Tarmo Haua ja ettevõtte TH Foto OÜ ees, kelle fotot kasutasid Keskerakonna kandidaadid riigikogu 2023. aasta valimiste Tartu piirkonna kampaanias vastava loata.»

Seda, kas Haud kompromissist ka rahaliselt võitis, ta avaldada ei soovinud. «Me leppisime kokku, et me detaile ei hakka avaldama,» sõnas ta.

«Nii palju võin öelda, et mina jäin kompromissi lõpptingimustega rahule ja rohkem mul neile mingisuguseid pretensioone ei ole. Ja ma südamest usun, et see juhtum tõstis teadlikkust kõigis osapooltes,» lisas fotograaf.