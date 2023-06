Huvilised saavad tutvuda Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõuga

Abilinnapea Madle Lippuse sõnul on väga oluline, et ka Tallinna vanalinna saab uuendatus reeglistiku. «Uue kaitsekorra eesmärk on muuta vanalinna hoidmiseks olulised kokkulepped paindlikumaks ja selgemini arusaadavamaks ning pöörata tähelepanu eelkõige sellele, mis on oluline UNESCO maailmapärandi paiga väärtuste hoidmisel,» ütles Lippus. Ta lisas, et uue kaitsekorra puhul on väga oluline ka selle koostamise protsess, mille käigus on pidevat dialoogi hoitud kohalikul kogukonnaga – kelle kaastatus ning soov vanalinna hoida on peamine selle säilimiseks.